Santa Giustina, al via gli espropri per la nuova circonvallazione

Anas mette in moto il cantiere per la circonvallazione di Santa Giustina. In questi giorni la società ha pubblicato l’avviso di avvio del procedimento per l’approvazione del progetto e la dichiarazione della pubblica utilità dell’opera. In pratica i proprietari di tutte le aree interessate dal passaggio della nuova strada avranno 20 giorni di tempo dall’arrivo della comunicazione, per prendere visione del progetto e degli atti. Nei 20 giorni successivi potranno formulare osservazioni. Questa fase si esaurirà nel prossimo mese e mezzo. In seguito il progetto potrà procedere per giungere finalmente al cantieramento dell’opera.

L’obiettivo è realizzare una circonvallazione della lunghezza totale di circa 2 chilometri. Un progetto che si propone come alternativa al passaggio dei mezzi pesanti lungo la via Emilia e nel centro abitato della zona di Santa Giustina, migliorando la sicurezza e la fluidità della mobilità. Anas aveva già consegnato, nel 2024, il progetto esecutivo e il monitoraggio ambientale all’impresa che si è aggiudicata l’appalto, la Cooperativa Braccianti Riminese, vincitrice della gara per l’affidamento congiunto di progettazione e realizzazione dei lavori. È poi arrivato il momento dell’acquisizione di tutte le aree coinvolte dall’esproprio. Sempre Anas ha poi consentito l’avvio delle operazioni di bonifica con ricerca di ordigni bellici, l’avvio dei servizi di sorveglianza archeologica e le attività di rimozione delle interferenze che interessano il tracciato. Ora finalmente si avvicina l’inizio dei lavori.

"Quest’opera – dice l’assessore ai lavori pubblicia Mattia Morolli – rappresenta un intervento strategico per migliorare l’accessibilità e potenziare la viabilità in un’area nevralgica del nostro territorio, che funge da snodo verso punti di grande interesse come il quartiere fieristico, il casello autostradale, i poli commerciali e logistici". "In un contesto in cui la logistica di corto raggio e le zone artigianali limitrofe sono in forte espansione, questo progetto – conclude Morolli – risponde a una reale esigenza di mobilità e di sviluppo. L’intervento avrà ricadute positive anche sulla rete stradale lungo l’asse della via Emilia. La circonvallazione è la risposta concreta alle richieste espresse da tempo dai cittadini".

a.ol.