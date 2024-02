Santa Giustina, i lavori per la circonvallazione al via entro l’estate

Sarà la Cbr a realizzare la tanto attesa nuova circonvallazione di Santa Giustina. Nei giorni scorsi Anas ha formalizzato il contratto, affidando alla Cooperativa braccianti riminese la progettazione esecutiva, il monitoraggio ambientale e l’esecuzione dei lavori. Nel frattempo si sono concluse le procedure di esproprio per le aree interessate dal tracciato, attualmente sono in corso le attività di bonifica da ordigni bellici e gli scavi archeologici.

La nuova circonvallazione, destinata a togliere buona parte del traffico dalla via Emilia e a rendere così più sicuro il centro abitato di Santa Giustina, costerà oltre 22 milioni di cui 11,2 finanziati con le risorse assegnate dal Cipe (è il comitato interministeriale), mentre il resto sarà coperto dal fondo unico di Anas. Lunga 2 chilometri, la nuova bretella si snoderà a monte dell’attuale tracciato della via Emilia. I lavori partiranno entro l’estate. La circonvallazione è attesa da molti anni dai residenti: metterà in sicurezza Santa Giustina, ridurrà il traffico sulla via Emilia, migliorerà (così si spera) tutta la viabilità della zona.