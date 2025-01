Santa Giustina, nuova circonvallazione al via entro l’estate

Conto alla rovescia per l’inizio del cantiere della circonvallazione a Santa Giustina. Il cronoprogramma fatto da Anas pone l’intervento in partenza entro la prima metà di quest’anno. Dunque entro il mese di giugno dovranno arrivare operai e mezzi per iniziare le opere. "A fornire l’aggiornamento dei tempi rispetto alla realizzazione della variante alla strada statale via Emilia è la stessa Anas – sottolinea in una nota l’amministrazione – che sostiene l’opera cofinanziata da risorse assegnate dal Cipe attraverso il Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc)".

A realizzare la nuova circonvallazione sarà un’azienda del posto, la Cbr (la Cooperativa braccianti riminese), che l’anno scorso aveva ricevuto l’incarico per la progettazione esecutiva e l’attività di monitoraggio ambientale che deve precedere l’opera. Già nei mesi scorsi Anas aveva completato l’acquisizione delle varie aree coinvolte dagli espropri, consentendo in questo modo l’avvio delle operazioni di bonifica e la ricerca di bombe inesplose (come l’ordigno rimosso alla fine di settembre). Già avviati anche gli scavi archeologici.

La nuova circonvallazione porterà via dalla via Emilia una buona parte del traffico che oggi attraversa l’abitato di Santa Giustina. Il progetto prevede la realizzazione di una bretella lunga circa 2 chilometri, che si snoderà a sud dell’attuale tracciato della via Emilia. L’opera è stata pensata per ridurre il carico di mezzi all’interno dell’abitato. Ma dovrà anche essere funzionale a migliorare la viabilità in un quadrante che rappresenta uno snodo di collegamento verso poli di interesse quali la Fiera, il casello autostrade, i poli commerciali e di distribuzione tra Rimini e Santarcangelo e la stessa zona artigianale di Santa Giustina. L’opera è attesa da anni dai residenti della frazione, che più volte hanno manifestato in strada per vedere finalmente l’inizio dei lavori.