Santa Giustina si divide sulla nuova circonvallazione

Per anni a Santa Giustina hanno protestato per il traffico sulla via Emilia, chiedendo una strada alternativa che potesse far ‘respirare’ i residenti togliendo traffico e smog dal centro abitato. Ma ora che sono partiti i lavori propedeutici per realizzare la circonvallazione che passerà attorno alla frazione tra Rimini e Santarcangelo, una parte dei residenti protesta perché la nuova strada produrrà "gravi danni ambientali irreversibili".

Tra quelli che protestano ci sono anche gli espropriati, che vedranno i loro terreni coltivati devastati, per lasciare posto a una colata di cemento su cui un domani passeranno – soprattutto – i mezzi pesanti, evitando di transitare all’interno del centro della frazione. Negli ultimi giorni è andata in scena anche una protesta con tanto di striscioni appesi alle reti di recinzione del cantiere, per contestare l’impatto che l’opera avrà. Tra loro c’è chi parla di "sfregio al territorio" e "dell’enorme consumo di suolo che si sta verificando sotto gli occhi di tutti".

Il cantiere per la circonvallazione entrerà nel vivo a cominciare dall’estate e la campagna attorno alla frazione cambierà in modo irreversibile: così sostengono le famiglie che stanno protestando. Sulla pagina Facebook Ci tengo, ci vivo a Santa Giustina da giorni si leggono decine di commenti e compaiono le foto con gli striscioni di protesta. "Lo sapete che cosa succede, quando dall’alto decidono che nel tuo campo dovrà passare una nuova strada? – scrive una residente – Ti mandano una lettera dove ti avvisano che nel giro di qualche settimana dovrai sgomberare tutto... È vero che ti pagano il terreno (una miseria), ma i soldi non ripagano il dispiacere di buttare via gli sforzi e i sacrifici di una vita".