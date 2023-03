Sant’Agata e Genova unite dalla musica

Sant’Agata Feltria si fa in tre per celebrare degnamente gli anniversari dei suoi "gioielli" e comincia i festeggiamenti da Genova. Da oltre 15 anni infatti il borgo della Valmarecchia è comune ’onorario’ della provincia di Genova in virtù dei legami storici, culturali ed economici con il capoluogo ligure. Il rapporto affonda le sue radici nella famiglia dei Fregoso, i "costruttori" della Rocca che porta il loro nome, ed è proseguito con Angelo Mariani, il grande direttore d’orchestra che lavorò per una vita con Verdi. Formatosi proprio a Sant’Agata, nel 1852 Mariani diventò poi direttore d’orchestra al teatro Carlo Felice a Genova, dove ha trascorso il resto della vita.

Sabato scorso una delegazione santagatese, formata dal sindaco Goffredo Polidori, dall’assessore Emanuel Peruzzi e da due membri del comitato per i beni storici e culturali, Marco Davide Cangini e Francesca Righi, è stata invitata a Genova al convegno in ricordo di Mariani. Per l’occasione presenti lo scrittore ravennate Andrea Maramotti (è autore di un libro fondamentale su Mariani), lo storico santagatese Franco Dall’Ara e gli assessori di Genova Paola Bordilli e Mauro Avvenente. Quest’ultimo ha già promesso di venire (tra alcuni mesi) a Sant’Agata, per stimolare ulteriori collaborazioni tra il paese e Genova. Per il borgo iI 2023 è anno di tre importanti celebrazioni che ruotano tutte intorno al teatro: i 300 anni dalla costruzione (della parte lignea) dell’edificio, i 150 dalla morte di Angelo Mariani a cui è intitolato, i 30 dalle letture dantesche che Vittorio Gassman tenne al ’Mariani’, diventate poi documentario Rai. Per celebrare degnamente le ricorrenze Sant’Agata ha in animo una serie di eventi: annullo filatelico, uno spettacolo teatrale al Plautus festival di Sarsina e, il 14 giugno, il grande concerto al ’Mariani’ con alcuni cantanti della Scala di Milano, inserito nel calendario della Sagra Musicale Malatestiana.

m.c.