Sant’Agata Feltria avrà il nido: "L’asilo gestito dalle suore"

Arriva il bonus asilo per le famiglie di Sant’Agata Feltria. E intanto si lavora per l’apertura di un nido in paese. Intanto la giunta ha stabilito un contributo economico a favore di famiglie residenti nel comune, che hanno iscritto i figli all’asilo nido in altri servizi per la prima infanzia nel 2023. Le spese ammissibili a contributo sono esclusivamente quelle per le rette e i costi di iscrizione. Restano ancora pochi giorni per presentare in Comune la domanda per i contributi. Sono escluse dal bonus le famiglie dei bambini frequentanti la scuola Santa Maria Annunziata di Sarsina: in questo caso è già in vigore una convenzione. Ma a Sant’Agata Feltria si sta lavorando per avere – finalmente – un asilo nido. Una struttura non comunale, bensì privata. "A gestire il nido – spiega il sindaco Goffredo Polidori – sarebbero le suore dell’istituto ’Figlie di Nazareth’, presenti qui a Sant’Agata con una loro sede". Le religiose "hanno personale con i requisiti e i titoli per poter svolgere questo servizio". Per tutte le famiglie con Isee sotto i 40mila euro il servizio sarebbe gratuito. Sette i posti eventualmente a disposizione. Partirà un sondaggio tra i residenti per valutare le richieste e verificare il numero bambini. "Il nido – conclude Polidori – è un servizio fondamentale per le giovani famiglie e contribuisce a evitare lo spopolamento dei nostri territori".

m.c.