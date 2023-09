Sant’Agata Feltria piange Marisa: addio alla regina delle tagliatelle

Dopo una vita trascorsa dietro ai fornelli del convento francescano di Sant’Agata Feltria, si è spenta all’età di 81 anni, dopo una lunga malattia, Marisa Balchesini. Originaria di Botticella, con il marito Enrico Giorgi (noto cantante di Pasquelle) e le due figlie Nadia e Paola, ha sempre vissuto nell’appartamento adiacente al convento.

"Marisa non era solo l’insostituibile cuoca del convento, ne era l’anima!", la ricorda l’ex sindaco Franco Vicini. "Dei francescani – continua Vicini – aveva assorbito quel carattere serafico che li rende unici, la giovialità, la sorridente tranquillità, la serenità che si traducevano poi nell’affetto verso tutti". Altri poi ricordano di Marisa la sua caratteristica di regalare i libri scolastici usati.

Regina delle tagliatelle, per tanti anni si è fatta carico del desco del convento e non solo. Ha cucinato per tante riunioni conviviali e cene paesane, senza mai non avvertire il peso del lavoro. Ed era a capo dei famosi pranzi della festa della Madonna (dopo Ferragosto) nei quali si mettevano a tavola oltre 200 persone nell’orto del convento. Il funeraledi Marisa Balchesini verrà celebrato oggi alle 15.30 alla chiesa Collegiata.

m.c.