Sant’Agata Feltria, pieno di visitatori nel Paese del Natale

Sant’Agata Feltria fa cinquina con il ‘Paese del Natale’. La manifestazione, ormai l’appuntamento d’inverno più importante del centro Italia per gli appassionati di mercatini natalizi, ha aumentato il pubblico di visitatori (decine di migliaia), salutando con favore i molti gruppi organizzati da tour operator, quest’anno provenienti più dal Nord che dal Sud Italia. Il programma della manifestazione ha messo d’accordo grandi e bambini, con il suo riuscito mix di tradizione e di novità, in particolare lo spettacolo del robot di ghiaccio venuto dallo spazio, il circuito ‘Presepi da non perdere’, i laboratori e Fata Boschetta. "Il bilancio di questa 27ª edizione è decisamente positivo – commenta Stefano Lidoni, presidente Pro loco – Il tempo clemente ha sicuramente aiutato, il resto è frutto della sinergia vincente tra Pro Loco, amministrazione e associazioni".