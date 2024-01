Sant’Agata Feltria, torna l’ufficio postale in via Primo Maggio

A Sant’Agata Feltria la Poste ha smesso di "girare" in camper e nei tempi previsti (poco più di 2 mesi) riapre la sede di via Primo Maggio 9. Con tante e tali novità da fare dell’ufficio un vero e proprio sportello unico digitale di prossimità. All’avvio dei lavori di ammodernamento l’ufficio postale era stato trasferito in un camper, una sede mobile posizionato davanti allo stesso immobile che ha comunque garantito servizi e orari. Ora, grazie al progetto ’Polis - Casa dei servizi digitali’, a Sant’Agata Feltria l’ufficio postale non è stato soltanto migliorato, ma ha intrapreso una vera rivoluzione. La stessa che interessa 7mila uffici postali dei piccoli paesi, tra cui 20 della provincia di Rimini. Sono già attivi tutti i servizi Inps per i pensionati. Inoltre, non appena saranno operativi i nuovi servizi, i cittadini potranno chiedere certificati anagrafici e di stato civile, carta d’identità elettronica el passaporto. L’ufficio postale di Sant’Agata è fornito di un Postamat ed è aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45, il sabato fino alle 12.45.

m.c.