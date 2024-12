Sant’Agata si conferma Paese del Natale

Il sole non ha fatto capolino su Sant’Agata Feltria, ma ci ha pensato l’atmosfera suggestiva a riscaldare il borgo dell’alta Valmarecchia. Una folla di persone ha invaso il paese sin dal mattino di ieri per questo esordio de ‘Il Paese del Natale’, appuntamento imperdibile per gli appassionati di mercatini natalizi, grazie all’ambiente emozionante creato in un borgo già di per sé fiabesco, e per le proposte di musica, spettacolo e laboratori. "Grande affluenza, visitatori educati, standisti contenti, i parcheggi hanno superato la prova del nome, e la navetta messa disposizione dall’associazione Calcio S. Agata ha funzionato" commenta soddisfatto il presidente della Pro Loco che organizza l’evento, Stefano Lidoni. Diversi i tour operator presenti a Sant’Agata Feltria, provenienti da tutta Italia, come pure gli operatori delle tv private venute a girare servizi su ‘Il Paese del Natale’.

Successo ha riscosso il percorso ‘Presepi da non perdere’, mentre la ‘Mangiatoia’, lo stand gastronomico della Pro Loco, è stato preso d’assalto durante l’ora di pranzo.

Come da tradizione, però, il più applaudito è stato Babbo Natale. Quasi 250 i bambini accolti nella sua ‘casa’, "e molti di loro purtroppo non sono riusciti a consegnare la letterina nelle mani di Santa Claus. Ci dispiace molto, speriamo che i bambini possano ritornare e incontrare Babbo Natale di persona" si augura Lidoni. Successo ha riscosso il nuovo spettacolo di danza aerea con tessuti come pure la ’Discesa dell’Angelo’ dalla torre civica a piazza Garibaldi organizzata due volte al giorno in collaborazione con Gruppo Grotte Pipistrelli Cai sezione di Terni. Gli spettacolari fuochi di artificio al tramonto han concluso la prima giornata di festa. La 28esima edizione de ‘Il Paese del Natale’ ritorna – sempre ad ingresso libero – domenica 8 dicembre, sabato 14 e domenica 15 dicembre.