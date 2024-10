Sant’Andrea, tre giorni di festa. Arte e visioni accendono il borgo

Il borgo Sant’Andrea si accende. Torna a Rimini la tre giorni di festeggiamenti che da sabato a lunedì farà ballare piazza Mazzini, via Saffi e le zone vicine. Con ‘Arte e visioni’ gli artisti di strada si perdono per la città. Una manifestazione, quella della festa di Sant’Andrea, arrivata alla sua dodicesima edizione, organizzata dalle Acli provinciali e dalla parrocchia di San Gaudenzo. Le vie si colorano di addobbi e la musica invade le piazze per un evento dedicato a tutta la famiglia tra spettacoli dal vivo, mercatini, incontri culturali e soprattutto buon cibo. "Per l’amministrazione è un onore sostenere appuntamenti di questo tipo – spiega l’assessore Juri Magrini -. Non è solo la festa del borgo, ma di una comunità che vive e opera in questa dimensione territoriale. Tenere insieme tutto questo è una delle cose di cui andare di maggiormente fieri. C’è tanto lavoro dietro, azioni volontarie che si muovono insieme per il bene del borgo".

Una grande festa che avrà come centro la parrocchia di San Gaudenzo e la sala don Pippo in cui saranno ospitate conferenze, presentazioni di libri e proiezioni. Spazio anche alla musica dal vivo sui due palchi in piazza Mazzini e in via Melozzo da Forlì. Sono attesi tra gli ospiti Filippo Malatesta, Massimo Modula e i Beati precari, i Qluedo, il dj set di Capoz e tanti altri artisti pronti ad infuocare le scene fino a lunedì. Tra tanto divertimento ci sarà spazio anche per la solidarietà: sabato alle 17 nella chiesa di San Gaudenzo sarà presentato il progetto ‘Acqua sana e potabile per Mutoko’ attraverso racconti dalle missioni africane finalizzate a costruire pozzi e portare acqua potabile ad alcuni villaggi dello Zimbawe. "Arte e visioni, quest’anno la festa porterà questo nome – racconta Sabrina Zanetti, direttrice artistica dell’evento -. Con arte vogliamo indicare gli artisti di strada che abbiamo voluto portare all’interno del borgo e con visione tutte quelle sfumature di Rimini che siamo pronti a raccontare. Siamo entusiasti di presentare un evento per tutti, con spettacoli di magia, musica, e incontri. La parola d’ordine sono i nostri artisti riminesi che cerchiamo di promuovere come ogni anno". Tutto è pronto, le danze si aprono sabato alle 16.30 in piazza Mazzini con il concerto dei Massimo Modula e i beati precari, continuando poi fino a tarda notte tra conferenze, ancora tanta musica e soprattutto divertimento per una tre giorni che ormai da anni è entrata nei cuori dei riminesi.

Federico Tommasini