Sant’Antonio: domani la benedizione in mare

Per la Festa di Sant’Antonio, il santo dei miracoli a Rimini, domani alle 19 sarà celebrata la messa in piazza Tre Martiri, nei pressi del Tempietto del miracolo, presieduta dal vescovo monsignor Nicolò Anselmi. La liturgia sarà accompagnata dal Coro della Cappella Malatestiana, diretta dal maestro Filippo Maria Caramazza. Sarà esposta per l’occasione una reliquia del Santo proveniente da Padova. L’iniziativa collaterale, organizzata dall’associazione Ponte dei Miracoli, prevede alle 8 ‘La predica ai pesci’, benedizione in mare: escursione da piazzale Boscovich sulla motonave Bella Rimini e benedizione impartita dal vescovo. Ottocentodue anni fa a Rimini, Sant’Antonio predicò miracolosamente ai pesci. E in altra occasione fu protagonista della sfida all’eretico Bonvillo, nella piazza del mercato dove tutti videro una mula che era stata tenuta senza cibo per tre giorni scegliere di inginocchiarsi davanti all’ostia consacrata, ignorando invece la biada. In città questi fatti sono ricordati da una stele collocata sulla banchina destra del porto, dalla intitolazione al santo della banchina sinistra del porto, e dal secentesco tempietto di piazza Tre Martiri, riconsegnato alla città da pochi mesi dopo il restauro.