Sant’Antonio saluta i frati dopo 70 anni

Una chiesa gremita dentro e fuori di fedeli ha visto lo storico passaggio di consegne nella direzione della parrocchia di Sant’Antonio a Cattolica dove si sono conclusi oltre 70 anni di guida spirituale e pastorale dei Frati Minori Conventuali. La decisione presa dalla Provincia San Francesco del Centro Italia dell’ordine francescano ha portato ad un passaggio storico per Cattolica. Ieri pomeriggio si è tenuta quindi una storica celebrazione religiosa. Nella chiesa di Sant’Antonio hanno concelebrato il vescovo Monsignor Nicolò Anselmi ed il Padre Francesco Lenti della Provincia Francescana del Centro Italia per sancire tale novità. "Vi invito ad accogliere con fiducia il disegno d’amore di nostro Signore" ha esordito il vescovo Nicolò Anselmi ribadendo "i frutti del cammino francescano non verranno persi". Ma anche il padre provinciale Francesco Lenti a fine celebrazione ringraziando tutti ha ribadito: "Questa non è una fine, ma è un nuovo germoglio, nel pieno spirito di servizio di Francesco d’Assisi".

Proprio di recente la Diocesi di Rimini ha reso noto che la terza parrocchia della città (circa 2000 i parrocchiani in inverno) sarà affidata da un punto di vista pastorale e liturgico d’ora in avanti alla fraternità sacerdotale di San Pio V a Cattolica e dei sacerdoti già presenti sul territorio cattolichino. In particolare il nuovo amministratore sarà Don Matteo Donati, 51enne, già parroco di San Benedetto, la seconda parrocchia di Cattolica che sorge in zona stadio a monte della ferrovia. Un cambiamento, dovuto anche al calo di vocazioni religiose all’interno dell’ordine francescano. Un cambiamento che già da alcuni anni pareva possibile e che è divenuto realtà per Sant’Antonio. Tanti i fedeli presenti alla messa e tanti i fedeli che hanno saluto Padre Claudio Pantaleo, il frate francescano che è stato parroco negli ultimi sei anni. Tanto affetto e gratitudine.

lu.pi.