’SantaPiada’ si allarga: saranno 14 gli stand alla festa

È l’evento che apre l’estate di Santarcangelo. Dopo il successo delle passate edizioni, il 28 e e il 29 giugno torna SantaPiada, la festa di dedicata alla piadina di Santarcangelo. Tante le novità di quest’anno: il numero degli stand, con ben 14 piadinerie (ognuna con tre gusti speciali da proporre); l’animazione nelle due serate; un’illuminazione ad hoc, che riprenderà alcuni disegni di Tonino Guerra e accenderà ogni angolo dei borghi della città clementina. Per Alex Bertozzi, il presidente di ’Città Viva’ (che organizza l’evento insieme alla Pro Loco) la festa è capace di unire "innovazione, tradizione e qualità". Una festa che "celebra Santarcangelo e la sua piada di qualità", aggiunge Massimiliano Mussoni, chef della Sangiovesa. Durante le due serate non mancheranno gli intrattenimenti anche per i più piccoli con lo spettacolo dei burattini e il divertimento dei giochi in legno di una volta. Gustosa anteprima di SantaPiada, ricorda Eugenio Tontini, presidente della Fondazione Culture Santarcangelo, sarà la Festa del grano il 22 giugno presso il Museo etnografico con musica, spettacoli e gli stand dedicati alla piada.