Sant’Apollonia, cala il sipario dopo due settimane Si svelano i vincitori del concorso Mare Nostrum

Dopo il tuffo nel passato di ieri sera al Palazzo dei congressi, nell’ambito delle celebrazioni della festa patronale, con la rievocazione dello storico ‘veglion dla Pulonia’ (il veglione di Santa Apollonia) oggi si concludono in bellezza quasi due settimane di festeggiamenti. Un gran finale in onore di San Valentino. "Nella festa degli innamorati – ricorda l’amministrazione comunale – si potrà passeggiare tra bancarelle, esposizioni, partecipare ad incontri ed eventi speciali". Oltre cento le bancarelle nelle strade e piazze del centro. Alle 14,30, nel gabezo davanti alla biblioteca, premiazioni dei vincitori della 17esima edizione del concorso Mare Nostrum – un Mare d’amare, dedicato ai bambini delle classi elementari del territorio, a cura del Circolo Diportisti. Che propone anche un punto informativo sulle proprie iniziative, in un secondo gazebo. Giovedì scorso, nella sede della Banca del Tempo in via Torre, sono stati premiati dalla giuria gli artisti che hanno partecipato al concorso Bell’Arte (pittori e fotografi). Premiati Aurora Pandolfini, Secondo Vannini, Maurizio Ionni. Premio new generation a Emanuele Giorgi. Segnalati dalla giuria Oliviero Baiocchi, Giorgio Mazzotti, Holta Buddla, Fabrizio Morri e Cirstina Marcato. Nel parcheggio di piazza del Popolo, davanti al municipio, anche oggi, per la gioia dei teenager, l’attrazione del luna park, che era stato assente causa covid negli ultimi due anni. Giostre e attrazioni saranno operative anche la prossima settimana.