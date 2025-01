Sant’Apollonia, la Fiera cambia marcia

Tornano i due fine settimana di festa: quella patronale di Santa Apollonia, l’8 e il 9 febbraio, e quella di San Valentino, nel weekend successivo. Parte il conto alla rovescia e subito un cambio di registro rispetto alle precedenti edizioni. ’Svolta’ anzitutto comunicativa quella impressa dalla nuova società di gestione delle fiere cittadine, affidate con bando pubblico a "L’Accento", azienda del Ferrarese (Cento) già partner nel mondo fieristico di Cesena e Reggio Emilia.

Da ieri sono iniziati a circolare sui social video e notizie sulla manifestazione. Con l’inedita scelta di partire... dal mare. Un filmato mostra un gruppetto di suonatori in vesti tradizionali (stile pasquaroli) con strumenti altrettanto tradizionali - dalla fisarmonica al violino - che dalla punta di molo prima intonano Romagna Mia, poi salgono su un peschereccio di passaggio e si dirigono idealmente alla "fira dlà Pulogna" (la Fiera di Apollonia). In dialetto annunciano: "Andiamo a vedere le donne belle di Bellaria, alla Fiera di Santa Apollonia". L’antico slogan. Se son rose, fioriranno. Va detto che lo scorso anno il doppio fine settimana ’dei santi’ allora gestito dalla cattolichina Promo D, che per 9 anni ha curato gli eventi cittadini, ha registrato comunque buoni numeri.

Il "New Deal", il nuovo corso fieristico, si evidenzia anche nella denominazione dei luoghi. Così l’Isola dei Platani diventa, nei giorni del doppio evento, "il viale dei ricordi". "In questa edizione 2025 della fiera di Santa Apollonia – spiegano gli organizzatori – si potrà fare un tuffo nel passato tra giochi, ricordi in una magica atmosfera che incanterà grandi e piccini". Ancora: la Fiera di Sant’Apollonia "si trasformerà in un viaggio nel tempo, dove nostalgia e magia si incontrano in un’unica esperienza". In via Perugia e all’interno del viale dei Platani, il Mercatino dell’Usato Vintage "accoglierà con oggetti pieni di storia e il Borgo Magico porterà nel cuore dell’incantevole mondo di Harry Potter con un’area dedicata alla magia per trasformarsi, per un giorno, in mago con sfide magiche, il cappello parlante e l’Escape room a tema Harry Potter: risolvi enigmi e prove di abilità per scoprire il vero aspetto del tuo Expecto Patronum". In via Perugia ci saranno le "iconiche casette di legno". A cambiare gestione nel biennio saranno tutte le fiere cittadine, compresi i mercatini di Primavera, l’Isola dei curiosi e la fiera della piadina.

L’affidamento a "L’Accento" è partito in questo mese di gennaio, e proseguirà sino all’intero 2026, con possibilità di rinnovo per il 2027 e 2028, per un valore complessivo dell’attività di 200milaeuro.

Mario Gradara