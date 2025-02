Sant’Apollonia prende L’Accento: "Ben venga"

"La collaborazione con i nuovi gestori delle fiere di Bellaria Igea Marina è partita e confidiamo in nuove idee e promozioni per queste prime iniziative di febbraio". Le associazioni di categoria locali vedono di buon occhio l’arrivo dell’azienda L’Accento, che organizzerà Santa Apollonia, San Valentino, ma anche i mercatini di primavera, l’Isola dei curiosi e poi a settembre la sagra della piadina, per i prossimi due anni. L’azienda di Cento, già partner del mondo fieristico di Cesena e Reggio Emilia, ha vinto il bando di gara e per queste due prime ferie di febbraio è già attivissima con una bella programmazione di promozione social e cartacea. "Confidiamo che tutte le realtà limitrofe siano raggiunte per farle venire alle nostre fiere di febbraio – dice Mattia Zamagni di Confartigianato –. Le due fiere di febbraio, in particolare quella patronale, hanno un valore aggiunto. Con l’arrivo dei nuovi gestori confidiamo che l’offerta torni a essere più legata alla tipicità e alla territorialità, alla storia di Bellaria Igea Marina. Questa tipicità si era persa negli anni passati. Siamo curiosi come sarà questa nuova gestione ma crediamo che ci possa essere più attenzione al locale, alla qualità e all’artigianalità".

Dello stesso parere Tiziano Muccioli di Confcommercio: "Siamo attivi protagonisti insieme a L’Accento, che ci ha coinvolto nell’organizzazione di alcuni eventi a supporto, durante Sant’Apollonia e San Valentino. Hanno tante idee nuove. Ci sarà un ritorno alle tradizioni locali, cosa che chiedevamo da tempo. Stiamo lottando per far sì che a Bellaria Igea Marina ci possa essere sempre di più un prolungamento di grandi eventi di qualità nei periodi anche di bassa stagione. Non tanto per portare turisti ma per coinvolgere il ‘vicinato’. Da marzo a maggio e poi settembre e ottobre". Massimo Berlini di Confesercenti è ottimista: "Gli eventi servono sempre alle nostre realtà. Fanno conoscere Bellaria Igea Marina e le sue tradizioni, stimolano le attività commerciali. Certo, non servono eventi a spot ma ben strutturati in un ricco calendario, per far sì che ci siano tante occasioni per far tornare in piazza anche i bellariesi. Servono più occasioni per avere negozi aperti e vedere anche residenti vivere la propria città".

Rita Celli