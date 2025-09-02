Scuola senza cellulari

2 set 2025
REDAZIONE RIMINI
Santarcangelato, servite 15mila coppette

Quindicimila coppette di gelato, due piazze piene, un borgo trasformato nel cuore dolce della Romagna. Lo scorso weekend Santarcangelo ha...

Un momento di Santarcangelato, evento che ha animato il borgo nello scorso weekend

Un momento di Santarcangelato, evento che ha animato il borgo nello scorso weekend

Per approfondire:

Quindicimila coppette di gelato, due piazze piene, un borgo trasformato nel cuore dolce della Romagna. Lo scorso weekend Santarcangelo ha celebrato l’edizione 2025 di Santarcangelato, la manifestazione che unisce tradizione e innovazione del gelato artigianale, diventata appuntamento fisso dell’estate romagnola. Nonostante le piogge pomeridiane e le temperature fresche, le serate di venerdì e sabato hanno registrato il tutto esaurito: famiglie, coppie e gruppi di amici hanno invaso il centro storico per assaggiare i gusti speciali preparati dai maestri gelatieri. Un pubblico eterogeneo, con tanti turisti arrivati dalla riviera, che ha reso le vie di Santarcangelo un grande salotto a cielo aperto. Gli applausi più grandi sono andati agli ospiti d’onore: il pastry chef Luca Montersino, tornato con i suoi amatissimi SliceRoll, e la curiosità dell’edizione, la ’Livetta’ del maestro ascolano Andrè: le celebri olive ascolane trasformate in gelato, presentate per la prima volta in Romagna e subito apprezzate da grandi e piccoli.

Accanto alle degustazioni, un cartellone ricco di iniziative ha animato la città: i laboratori creativi di MarbreBlond, il Kid’s drive in con Inside out proiettato sotto l’arco, giocolieri che hanno stupito i più piccoli e la musica anni ’50-’60 dei Zebra e Pois, che sabato hanno fatto ballare piazza Ganganelli. L’effetto si è visto anche sull’indotto: ristoranti pieni, bar e negozi in continuo movimento. Santarcangelato non è solo un festival del gusto, ma un vero volano per l’economia locale e il turismo di fine estate. Due serate che hanno ribadito il ruolo della kermesse come ’Capodanno dell’estate’ romagnola: dolce, corale, irripetibile.

a.d.t.

