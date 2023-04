Cercasi nuovo gestore per Santarcamper, l’area attrezzata per camper e caravan di Santarcangelo in via della Resistenza. Nel mese scorso il Comune ha deciso di metter fine anticipatamente al contratto (scadeva il 30 settembre) con la società che gestiva da alcuni anni l’area. "Una risoluzione consensuale", spiegano dall’amministrazione, dovuta anche al progetto di realizzazione del nuovo palasport da oltre 4 milioni che il Comune intende costruire nelle vicinanze, utilizzando i fondi ottenuti con il Pnrr. Il cantiere non è certo imminente, ma in vista di questi e di altri lavori, "che rendono necessario che il Comune – si legge nella delibera – possa avere agevolmente la disponibilità delle aree" in via della Resistenza, si è deciso, in accordo con la società di gestione, di mettere fine al contratto.

Ma la bella stagione è alle porte e l’amministrazione non intende lasciare scoperta la gestione di ’Santarcamper’ (così si chiama l’area). Per questo, nei giorni scorsi, è stato pubblicato un bando per individuare un nuovo gestore, tramite una manifestazione d’interesse. Come già avvenuto per l’organizzazione della festa di Balconi fioriti, anche in questo caso gli uffici comunali non hanno dato grande preavviso ai potenziali interessati. Già perché le proposte devono essere presentate (con una pec) entro e non oltre il 10 aprile, nel giorno di Pasquetta. E chiunque si farà avanti, potrà gestire ’Santarcamper’ soltanto per un paio d’anni. Il contratto infatti durerà fino al 29 marzo 2025. Non solo: il Comune di Santarcangelo si riserva "la facoltà di declinare mediante precisi ordini di servizio la gestione – dell’area camper – tenuto conto do eventuali interferenze di cantiere". Insomma: chi vince potrebbe poi esser costretto a lasciare ’Santarcamper’ prima del previsto. L’area, che si estende su 2mila metri, è dotata di 17 piazzole di sosta attrezzate per camper e caravan.