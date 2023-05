A Canonica sta finalmente per riaprire il bar di piazza Panzini, nel centro della frazione di Santarcangelo. Era rimasto chiuso diverso tempo ma adesso l’attività si prepara a ripatire grazie a Donato Garzia, 33 anni originario di Napoli. Il suo amore per la Romagna è così grande da investire in questa nuova avventura. Il bar darà lavoro a 4 persone.

"Vivo da circa un anno a Canonica, proprio a 300 metri dal locale, e ho deciso di riaprire questo bar – racconta Garzia – Si chiamerà Plaza Cafè, l’inaugurazione sarà il 16 giugno". Garzia poi spiega com’è nata la decisione di investire sul locale. "Ho una bimba, e con mia moglie mi sono reso conto che nella zona abitano tante famiglie. Il nostro bar può diventare un punto di ritrovo per tanti, anche per i ragazzi e i più anziani. Stiamo andando avanti velocemente con i lavori e ringraziamo il Comune di Santarcangelo che ci sta sostenendo molto".

Il nuovo bar prevede la preparazione di colazioni, aperitivi, ma anche pause pranzo veloci (con piatti freddi). "Inoltre metteremo a disposizione dei clienti un’area per i bimbi e una saletta relax per i ragazzi, dove organizzare anche delle feste. Si potrà anche affittare la sala per i compleanni. Stiamo lavorando anche per ampliare la parte esterna, dove vogliamo realizzare una piccola palestra per incentivare lo sport all’aria aperta. Vorremmo tornare a organizzare anche piccoli eventi, come quelli che il bar offriva ai ragazzi in passato, e proporre feste con foodtruck e stand". Insomma: il bar come un luogo che possa diventare un punto di riferimento per chi sta a Canonica. "Le frazioni sono importanti. Qui siamo a soli 3 chilometri da Santarcangelo, vorremmo mantenere l’accoglienza che offre il centro e sviluppare ancor di più questa zona, così popolata da famiglie e giovani".

Garzia ha un’altra attività in zona, un’azienda che opera nel settore pulizie a secco, "ma le mie origini sono legate al mondo della ristorazione. Credo moltissimo in Canonica. Qui davanti a noi sta nascendo la nuova scuola. Vivo da poco a Santarcangelo ma la ritengo una città ideale sotto molti aspetti, dove in tanti vorrebbero vivere. E Canonica è una bella frazione, c’è tanto a livello umano, qui si fa comunità. Ed è questo quello che conta, soprattutto dopo i periodi difficili che ci hanno coinvolto, in particolare dopo il Covid. Canonica è una frazione che vuole rinascere e ripartire, per questo ho voluto investire sul bar".

Rita Celli