Santarcangelo

Un colpo di pistola esploso nel cuore della notte a Santa Giustina, contro la casa in cui vive una coppia. Un uomo e una donna, entrambi originari dell’est Europa, buttati giù dal letto dal colpo, che corrono a vedere cos’è successo e trovano un’ogiva sul pavimento dell’abitazione.

È un episodio inquietante quello avvenuto la notte tra domenica e ieri, intorno all’una, e su cui ora stanno cercando di fare luce i carabinieri della compagnia di Rimini. Una vicenda che ha destato anche la preoccupazione di alcuni residenti, oltre che della coppia che abita nell’appartamento. Questi ultimi, stando a quanto emerso, sono incensurati e non hanno mai avuto precedenti né guai di alcun tipo con la giustizia. Questo ha portato ovviamente a escludere l’ipotesi di un avvertimento maturato in ambienti criminali. Allo stesso tempo, risulta molto difficile credere che possa trattarsi di un incidente – dovuto ad un colpo partito inavvertitamente – oppure di una qualche bravata. Per questo le indagini avviate dai militari procedono a 360 gradi, senza escludere nessuna ipotesi.

A lanciare l’allarme ai carabinieri è stato lo stesso proprietario di casa, svegliato di soprassalto insieme alla moglie dal rumore dell’esplosione e dal successivo impatto del proiettile, che ha attraversato l’intelaiatura della finestra al primo piano per terminare la sua corsa nel muro. I militari, giunti tempestivamente sul posto, hanno avviato un sopralluogo per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Sul pavimento dell’abitazione è stata ritrovata un’ogiva, ora sottoposta a sequestro per le analisi balistiche. Le indagini sono in corso e i carabinieri stanno vagliando diverse piste, senza escludere alcuna ipotesi. Tuttavia, gli investigatori sembrano escludere al momento la pista di un atto intimidatorio o di un messaggio minatorio nei confronti della coppia. Stando a quanto accertato finora dai carabinieri, i due coniugi non hanno mai avuto problemi con la legge, né tanto meno risultano coinvolti in contesti criminali.

Nelle prossime ore saranno acquisite lei immagini di telecamere di sorveglianza installate nella zona, nella speranza di ottenere elementi utili per capire cos’è accaduto e risalire all’autore dello sparo contro l’abitazione.

Lorenzo Muccioli