L’ultima volta fu nel 2019. Da allora, a causa della pandemia, Cl non aveva più riproposto a Santarcangelo la grande Via Crucis per i ragazzi. Una tradizione che riprende quest’anno. Domani saranno quasi 5mila i ragazzi, provenienti da tutta Italia, che si ritroveranno a Santarcangelo per la Via Crucis di ’Gioventù studentesca’ (il gruppo giovani di Comunione e liberazione). Circa un centinaio i bus che porteranno i ragazzi dalla Fiera di Rimini – dove da oggi a sabato saranno riuniti per gli esercizi spirituali – fino a piazzale Campana, che sarà riservato esclusivamente a loro dalle 12 alle 19. Nel caso non bastasse, alcuni pullman saranno ’dirottati’ nel parcheggio davanti allo stadio in via Trasversale Marecchia. La via crucis partirà - come in passato - dal Campo della Fiera, poi il corteo percorrerà via De Bosis, via Battisti, via Saffi, piazza Balacchi, via Pio Massani per salire fino al parco dei Cappuccini. Da qui, dopo un’ora circa, i ragazzi scenderanno da via Cupa e torneranno al Campo della Fiera. Per garantire arrivo e parcheggio dei bus e svolgimento della processione, dalle 13 e fino alle 19 circa in viale Marini saranno vietate circolazione e sosta a tutti i mezzi, fatta eccezione per quelli di residenti, mezzi di soccorso e organizzatori. E ancora: stop alle auto in via De Bosis dalle 15 alle 16, nelle vie Battisti, Massani, Malatesta e in piazza Balacchi dalle 15 alle 16,30, nelle vie Cupa, Cappuccini, Pozzo lungo e nel parcheggio dei Cappuccini dalle 16 alle 18,30. Durante la manifestazione il percorso e i varchi verranno presidiati dagli organizzatori e della polizia locale, che schiererà otto agenti per l’evento.

Sempre domani, ma a San Leo, si terrà la Via Crucis proposta da Cl San Marino, guidata dal vescovo di San Marino e del Montefeltro. A Pennabilli domani tornerà la storica ’Processione dei giudei’, uno degli appuntamenti più suggestivi delle rievocazioni storiche in alta Valmarecchia. Dopo la liturgia pasquale in cattedrale celebrata da Turazzi, si partirà dalla piazza (ore 21) per la sacra rappresentazione. Un evento che si svolge da secoli e che dal 2018 è entrato a far parte delle manifestazioni storiche dell’Emilia Romagna. Tra figuranti in abiti d’epoca, scenografie e fiaccole, nel borgo si potrà rivivere un’atmosfera d’altri tempi. Ad alcuni uomini spetterà il compito di portare a spalla la rarissima scultura in cartapesta - datata 1631 - che raffigura la Madonna e il Cristo morto. Il gruppo sarà accompagnato in processione da preghiere e canti popolari. Nel monastero agostiniano alla rupe di Billi avverrà la rievocazione della passione e morte di Gesù a cura della Filodrammatica pennese. Per informazioni 0541.928659.