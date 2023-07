Santarcangelo accende le prime fototrappole contro i furbetti dei rifiuti

Entreranno in funzione a Santarcangelo entro l’estate le prime fototrappole per scovare i ’furbetti’ dei rifiuti. Le procedure per l’attivazione "stanno per essere ultimate", assicura il Comune. Già approvato l’accordo con Hera per il trattamento dei dati personali ai sensi delle leggi sulla privacy. Saranno tre le videocamere a sensori che verranno posizionate in atrettante isole ecologiche. Saranno scelte le zone in cui si verificano più spesso casi di abbandono o scorretto conferimento dei rifiuti. Le fototrappole verranno impiegate a rotazione (per circa 30 giorni) nelle aree individuate. L’uso delle telecamere si aggiungerà così ai controlli eseguiti periodicamente dalle guardie ecozoofile dell’accademia Kronos, alle quali il Comune ha affidato – da anni – il compito di fare verifiche e sanzioni. Quest’anno sono state fin qui una decina le multe.