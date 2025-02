Santarcangelo, addio code e disagi sul ponte: lavori finiti in anticipo, torna il doppio senso

Addio alle code e ai disagi. Sono terminati in anticipo a Santarcangelo i lavori per completare la messa in sicurezza del ponte sul Marecchia. Il cantiere, iniziato il 13 gennaio, in queste settimane aveva creato tanti problemi alla circolazione a causa del senso unico alternato, necessario per eseguire i lavori. Dall’altro ieri, con oltre una settimana di anticipo rispetto a quanto previsto, i lavori sono conclusi e sul ponte è tornato il doppio senso di marcia.

Prosegue nel frattempo, ma senza alcuna modifica alla viabilità, il cantiere per completare la nuova pista ciclopedonale che collegherà San Martino dei Mulini con il centro. Sono quasi ultimati i lavori della nuova passerella sul ponte e il raccordo con il terzo e ultimo tratto previsto per la ciclabile: quello dal ponte alla rotatoria con la strada di Gronda, la cui realizzazione ha preso il via il 16 gennaio. Completati i lavori, la nuova ciclabile correrà da San Martino all’incrocio tra via Trasversale Marecchia e la strada di Gronda. Per l’ultimo tratto della ciclabile, dal ponte fino alla Gronda, bisognerà attendere la primavera per la fine dell’intervento.