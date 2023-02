Santarcangelo, al via i lavori per la pista ciclopedonale

Cominceranno la prossima settimana i lavori per il tratto di pista ciclopedonale lungo la via Emilia compreso tra viale Mazzini e via Montevecchi. Per la realizzazione dell’intervento – che durerà almeno due mesi – non sono previste modifiche di rilievo alla viabilità: nei tratti di volta in volta interessati sarà istituito il divieto di sosta sulla banchina lato mare, oltre al parziale restringimento della carreggiata in base all’andamento dei lavori, che non richiederà comunque l’istituzione di un senso unico alternato. Il cantiere interesserà inizialmente il tratto tra viale Mazzini e via Felici compreso il sottopasso pedonale di cui non si prevede la chiusura. La nuova opera ha un costo di 125mila euro, finanziata con 87mila euro dalla Regione Emilia-Romagna. Il percorso avrà una larghezza media di circa 3 metri.