Santarcangelo, Alluvione causa danni per oltre 1 milione e 330mila euro

Ammonta a oltre un milione e 330mila euro la prima stima dei danni per frane e allagamenti a Santarcangelo a causa dell’alluvione avvenuta a maggio. "I danni sono stati consistenti", ha sottolineato l’assessore al bilancio, Emanuele Zangoli, che ha reso nota la conta dei danni durante il consiglio di mercoledì. Consiglio nel quale è arrivata da parte di Patrick Wild, il consigliere di Pensa - Una mano per Santarcangelo, la richiesta di "rendere pubblica e facilmente accessibile a tutti l’attività e le presenze dei consiglieri comunali di Santarcangelo" pubblicando i dati sul sito del Comune. Altro tema affrontato la zona a traffico limitato in centro, con Tiziano Corbelli di Più Santarcangelo che ha chiesto il motivo per cui "non è stata ancora attivata la telecamera montata per controllare i mezzi in uscita e verificare se rispettano le norme".