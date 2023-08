Santarcangelo, ancora cantieri e file sulla Sp49

Cantiere a rilento in via Trasversale Marecchia. È quello iniziato da Hera la scorsa settimana, per i lavori alla rete idrica. Per questo l’intervento proseguirà fino a venerdì 11 agosto. A causa del cantiere, ci sarà ancora il senso unico alternato lungo la Sp49, la via Trasversale Marecchia appunto. I lavori proseguono per piccoli stralci, quindi il restringimento della careggiata interesserà brevi tratti della strada. Come già accaduto nei giorni scorsi, questo causerà ulteriori disagi e file sulla strada, considerando il cantiere in corso anche sul ponte sul Marecchia: anche qui si gira a senso unico alternato.