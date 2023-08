Santarcangelo, asili nido ‘sold out’ Il Comune: "Nessun bimbo escluso"

"Nessun bambino escluso": gli asili nido comunali a Santarcangelo accoglieranno tutte le richieste arrivate. In totale si tratta di 97 bambini, dai 9 ai 33 mesi. Di questi: 55 andranno al Rosaspina e 42 al Mongolfiera. Dal totale rimanevano esclusi, tuttavia, circa 37 bambini, di cui 20 residenti a Santarcangelo e in lista d’attesa, 17 di altri comuni. Ma l’amministrazione ha pensato di mettere in campo per loro una soluzione alternativa. "Nel rispetto della graduatoria e sulla base dell’età – chiarisce il Comune – l’ufficio scuola offrirà alle famiglie i posti disponibili in convenzione all’asilo nido privato Pian dei Giullari di San Martino dei Mulini o allo spazio bimbi Piccola rosa".

Una procedura già assodata, come quando l’amministrazione lo scorso anno sottoscrisse un accordo con i gestori del nido Pian dei Giullari per riservare 10 posti convenzionati a bambini in lista d’attesa. E tutto "a parità" di costo. "La differenza di costo con la retta mensile applicata dal gestore privato – spiega ancora l’amministrazione – verrà compensata integralmente, in parte con risorse del Comune e in parte con il contributo concesso dalla Regione nell’ambito del programma di ampliamento dell’offerta e dell’accesso al sistema integrato dei servizi educativi per l’infanzia". Per quanto riguarda lo spazio bimbi, i posti a disposizione sono 16, riservati a bambini tra i 19 e i 32 mesi. Il servizio (che non prevede l’erogazione dei pasti) sarà aperto 4 ore al giorno, dal lunedì al venerdì. "Anche per l’anno scolastico 2023-24 abbiamo confermato i posti convenzionati al nido Pian dei Giullari e lo spazio bimbi ‘Piccola Rosa’, mentre il nostro ufficio scuola – sottolinea l’assessore Angela Garattoni – è al lavoro per mettere a punto i servizi di pre e post scuola", per andare incontro alle esigenze delle famiglie.

Andrea G. Cammarata