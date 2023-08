Santarcangelo brinda con ’Calici’ e i concerti

Santarcangelo si prepara a brindare. Saranno migliaia le persone che, stasera e domani, affolleranno il centro storico per questa nuova edizione di Calici Santarcangelo, che festeggerà i 25 anni. Una festa per tutti: oltre alle degustazioni non mancheranno musica dal vivo, artisti di strada, visite guidata e l’osservazione del cielo con il gruppo Astrofili. Sparse per le vie della città, saranno presenti oltre 35 cantine tra le migliori in Romagna. Insieme a loro saranno protagonisti anche ’La strada dei vini e dei sapori dei colli di Rimini’ e i produttori del progetto ’Rimini Rebola’, nato per recuperare e valorizzare uno dei vitigni tipici riminesi. Tra le novità di quest’anno La Bol: in piazza Monache si potranno gustare le migliori bollicine, Nelle due serate tanta musica con i sei concerti tra piazza Ganganelli, piazza Balacchi e il parco Campo della Fiera. Torna il torneo di tamburello, i più piccoli potranno divertirsi con giocolieri, acrobati, mangiafuoco e trampolieri che animeranno varie zone del centro storico. Spazio anche alla creatività di artigiani e designor, con il mercatino in piazza Ganganelli, e all’osservazione dei cielo con il gruppo Astrofili di Santarcangelo. A pagamento le degustazioni di vino: quattro (più il calice e la sacca) costano 15 euro.