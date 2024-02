Santarcangelo, cambia il mercato per i lavori in piazza

In piazza Ganganelli si spostano alcuni banchi del mercato, a causa dei lavori di sistemazione della pavimentazione. L’area interessata dal cantiere, ripartito dopo lo stop per il Carnevale, sarà vietata per un mese e mezzo. Alcuni bancarelle del venerdì si si trasferiranno, già domani, nella via di piazza Ganganelli, chiusa al traffico per tutto il tempo di svolgimento e disallestimento del mercato. Lo stop al traffico impone anche alcune modifiche ai bus. I banchi del lunedì restano invece in piazza Ganganelli, in un’altra area della piazza.