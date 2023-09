Santarcangelo c’è, la cena servirà a raccogliere fondi

Proseguono i preparativi per "Santarcangelo c’è", la cena di beneficenza che si svolgerà in Piazza Ganganelli martedì 12 settembre. Intanto, dal Comune, arriva la lieta notizia: i fondi raccolti verranno destinati a una società sportiva di Cesena, duramente colpita dall’alluvione. Insomma, l’obiettivo solidale è confermato e si concretizza con un aiuto alla ripartenza dello sport sul territorio. L’amministrazione clementina, in accordo con il comune di Cesena, ha optato per devolvere il ricavato della cena alla società sportiva Atletica Endas Cesena, che durante l’alluvione ha perso tragicamente tutte le attrezzature necessarie alla propria attività. "A Santarcangelo la pratica sportiva è diffusa e consolidata, abbiamo accolto subito e volentieri la proposta ricevuta dal comune di Cesena, che ci ha invitati a sostenere una realtà che ha perso praticamente tutte le sue attrezzature a causa dell’alluvione", commenta la sindaca Parma.

A.g.c.