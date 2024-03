Santarcangelo, c’è posto per tutti negli asili

Calano, anche se di poco, le richieste per un posto alle scuole materne di Santarcangelo. I termini per le iscrizioni si sono chiusi da poche settimane. Per le scuole dell’infanzia del primo circolo didattico, le domande sono state 57 contro le 49 di un anno fa. In aumento gli iscritti in centro e a San Vito, mentre calano le richieste per le scuole materne nelle altre frazioni. Al secondo circolo didattico gli iscritti per il prossimo anno sono 105. Non ci sono bambini esclusi per gli asili del secondo circolo, e anche nel primo i posti dovrebbero essere sufficienti a rispondere a tutte le richieste. Da domani sarà possibile presentare richiesta per i servizi di pre/post scuola, mensa e trasporto. Per quanto riguarda la mensa le famiglie dovranno effettuare l’iscrizione al servizio entro il 21 giugno sul sito https://santarcangelo.ecivis.it.