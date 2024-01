Santarcangelo, dal Comune arriva l’ok al piano di Edilimpianti

Via libera dal Comune di Santarcangelo al piano presentato dalla Edilimpianti, che consentirà all’azienda di consolidare l’attività e ampliarsi, rinnovando le strutture presenti nell’area produttiva situata tra le vie Andrea Costa, San Bartolo e Morigi. In cambio la proprietà dell’azienda ha versato al Comune 223mila euro tra oneri di urbanizzazione e monetizzazioni. Nel dettaglio, il piano urbanistico di Edilimpianti prevede la sistemazione definitiva dell’area produttiva con la realizzazione di tutte le strutture necessarie all’impresa, in coerenza con le previsioni urbanistiche. Azzerata la possibilità di costruire case che era prevista, prima di questo nuovo piano, per una parte dell’area di proprietà dell’azienda.