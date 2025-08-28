Santarcangelo, è festa grande. Amati trionfa al Meeting contest

C’è una foto che racconta più di tante cronache: un giovane con la chitarra stretta al petto, gli occhi che brillano tra emozione e incredulità, e alle spalle una platea in piedi, generosa di applausi. È l’istantanea che consegna Davide Amati alla storia del Meeting music contest, giunto quest’anno alla sua quinta edizione e capace, ancora una volta, di fare il pieno di pubblico e di qualità. Sul palco del Meeting di Rimini, davanti a una giuria presieduta da Cristiano Godano, con Casadilego, Giordano Sangiorgi, Max Monti e Francesco Picciano, il cantautore romagnolo ha superato una concorrenza agguerrita e di talento. Lo ha fatto con equilibrio e impatto: una cover di Fabrizio De André interpretata con rispetto e intensità, un brano originale che ha convinto per scrittura e presenza scenica, il tutto sostenuto da un trio rock dal suono compatto e vibrante.

La giuria ha parlato di "meritata vittoria", ma ha voluto sottolineare il valore dell’intera finale: Trilussa, con una sorprendente versione di Adriano Celentano, Unadasola e il loro pop sofisticato, oltre ai cantautori Lorenzo Lepore e Diego Casadei, capaci di proporre scelte coraggiose e personali. Una finale che ha confermato l’alto livello di un concorso ormai punto fermo della scena indipendente. Per Amati il premio non è solo simbolico: aprirà il concerto dei Franz Ferdinand domani a Villa Torlonia di San Mauro Pascoli, si esibirà il 4 ottobre al Mei di Faenza, registrerà un singolo prodotto da Lotostudio e godrà di una promozione curata da professionisti del settore. Segnali concreti per trasformare un talento in carriera. Classe 1998, nato a Roma e cresciuto a Santarcangelo di Romagna, Amati è chitarrista e autore da sempre. Dopo due ep con Sony Music tra il 2021 e il 2022, ha incontrato Frankie Wah (Little Pieces of Marmelade, band di Manuel Agnelli), che lo ha affiancato nella produzione dell’album d’esordio, uscito nel 2025. Un lavoro registrato con cura, impreziosito da collaborazioni originali, e portato in tour con il suo power trio.

L’entusiasmo della serata ha trovato eco nelle parole degli organizzatori: "Il contest è un trampolino di lancio, uno strumento diretto per coinvolgere i giovani", ha dichiarato Otello Cenci, responsabile spettacoli del Meeting. "Quest’anno – ha aggiunto Sangiorgi del Mei – oltre 300 partecipanti hanno confermato come la nuova scena italiana sia viva e pronta a imporsi".

Aldo Di Tommaso