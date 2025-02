Santarcangelo è la città ideale per fare sport sostenibile

Lo sport è fondamentale per la salute fisica, mentale, per la socializzazione e per il miglioramento delle capacità cognitive. I cittadini di Santarcangelo ne sono ben consapevoli da decenni. Grazie al gioco del ‘tamburello’, come viene chiamato dai santarcangiolesi, si sono sempre mantenuti in attività. Si tratta di uno sport risalente al Sedicesimo secolo, simile al tennis. Per colpire la palla si usa però un tamburello, al posto della racchetta: l’attrezzo da cui prende nome la caratteristica disciplina. Anche se sono passati circa quattrocento anni, ancora oggi viene praticato in uno dei luoghi più storici del paese: lo Sferisterio.

Oltre a questo storico sport, nella cittadina sono diffusi anche il calcio e l’atletica, molto amati dai ragazzi, che vengono praticati nello stesso centro sportivo che ospita svariati campi e una pista da corsa. In questi ultimi tempi il Comune di Santarcangelo ha effettuato molti investimenti per il mondo sportivo, con un occhio di riguardo ai giovani e ai parchi cittadini da loro maggiormente frequentati. Al parco Spina, ad esempio, con una spesa di 55 mila euro, sono stati realizzati un nuovo campo da basket e dei giochi per bambini con disabilità. Nello stesso plesso è praticata dai ragazzi la disciplina del roller, che si sta diffondendo sempre di più e permette un allenamento completo. "Ora il parco Spina ha tutto" dichiara il sindaco Filippo Sacchetti.

Al parco Francolini sono iniziati da poco i lavori per realizzare uno skatepark del valore complessivo di 140 mila euro, di cui 35mila spesi per acquistare attrezzature. Grande attenzione anche alla mobilità sostenibile, grazie alla creazione di numerose piste ciclabili che collegano il centro del paese con le frazioni vicine, quali le nuovissime piste ciclabili di San Vito e San Martino. Queste permettono a tutta la popolazione di non utilizzare i mezzi inquinanti, di muoversi in sicurezza e allo stesso tempo fare una buona attività fisica.

Oltre alle ciclabili, nei pressi del Monte Piretta si trovano anche piste per mountain bike, sia per i più impavidi con strade più ripide e tecniche, sia per principianti alle prime armi con la disciplina. Sempre nello stesso luogo, per chi ha voglia di fare una passeggiata nella natura, è possibile percorrere sentieri nella tranquillità del fiume Uso. Santarcangelo si dimostra sempre più attenta al benessere dei cittadini, prestando attenzione alle nuove generazioni e alla sostenibilità, creando spazi nuovi e innovativi dedicati allo sport. L’attività sportiva crea sempre coesione e integrazione, un’opportunità per stare insieme e abbattere le barriere fisiche e culturali che a volte ci dividono.

Giulietta Paganelli, Omar Berlini e Gabriele Borrelli Classe III A