Santarcangelo e Verucchio: "La caccia è sempre vietata lungo il fiume Marecchia"

La caccia è ripartita e le proteste non si sono fatte attendere. Da quando è ricominciata la stagione venatoria, anche a Santarcangelo numerosi residenti hanno segnalato la presenza di cacciatori vicino alle case. Con la ripresa della stagione sono ripartiti anche i controlli, affidati a carabinieri forestali, polizia provinciale e guardie venatorie volontarie.

A Santarcangelo, come a Rimini, da anni è in vigore l’ordinanza che vieta la caccia lungo la ciclabile che costeggia il Marecchia. Con l’ultimo provvedimento firmato dall’amministrazione, il divieto per le doppiette è stato allargato anche al fiume Uso. "A Santarcangelo – ricorda l’amministrazione – la caccia sia in forma vagante sia con appostamenti temporanei (fatta eccezione per quelli fissi autorizzati dalla Regione) è vietata lungo i percorsi ciclopedonali dei fiumi Marecchia e Uso per una fascia di larghezza di 50 metri a destra e a sinistra dagli stessi".

Inoltre "in tale fascia è obbligatorio tenere il fucile scarico". E "nelle zone adiacenti è vietato sparare in modo che la traiettoria di tiro attraversi i percorsi ciclopedonali". Inoltre ai cacciatori "è vietato attraversare le ciclabili e con i fucili carichi". La stessa ordinanza verrà firmata oggi dalla sindaca di Verucchio, Lara Gobbi. Anche in questo caso, lo stop ai cacciatori è imposto lungo il fiume Marecchia, a 50 metri dai percorsi ciclopedonali.