Santarcangelo, ecco gli infermieri di famiglia

Sette infermieri di comunità, ciascuno con in carico circa 3mila assistiti. È attivo il nuovo servizio di infermiere di famiglia, come previsto dal nuovo piano sanitario Ausl Romagna, a Santarcangelo. Per una popolazione totale di 22mila abitanti, saranno attivi 7 infermieri sul territorio, per promuovere la salute e rafforzare il legame tra servizi territoriali e popolazione, con un’assistenza sempre più di prossimità, anche in fase di prevenzione. L’obiettivo è quello di avvicinare le persone, specie quelle più fragili, e mettere in rete professionisti e risorse, a garanzia di percorsi più facili, veloci e risolutivi.

L’infermiere di famiglia è una nuova funzione delle cure territoriali. I sette clementini saranno punti di riferimento per il primo livello di bisogno: in fase preventiva e curativa, in ambulatorio e a domicilio, con interventi di assistenza diretta o mirati allo sviluppo di iniziative comunitarie. Dalla sede ambulatoriale della Casa di comunità, presso l’ospedale Franchini, gli operatori si sposteranno sul territorio a seconda delle esigenze degli assistiti.

"Il modello è quello della medicina d’iniziativa – spiegano da Comune e Ausl – finalizzata all’educazione sanitaria, alla promozione della salute fisica, psichica e sociale. La nuova figura collaborerà con il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, prendendo in carico gli utenti a media o bassa complessità assistenziale, sia presso la Casa di comunità sia a domicilio, per garantire una pianificazione assistenziale personalizzata".

Il progetto sarà presentato ai cittadini giovedì prossimo, alle 21, nella sala Baldini della biblioteca. Presenti rappresentanti comunali, la direzione sanitaria, la direzione assistenziale e quella del Dipartimento cure primarie di Rimini. "Mentre si continua a investire sull’ospedale Franchini, come ad esempio per i lavori al padiglione ‘Rosa Lazzarini’ – dice l’assessore alla sanità, Filippo Borghesi – si investe sui servizi a livello territoriale. Grazie alla collaborazione con l’Ausl Romagna, sempre attenta a Santarcangelo, investiamo su entrambi i fronti, perché una cosa non esclude l’altra, anzi le due dimensioni si rafforzano a vicenda. L’Infermiere di famiglia è un’ulteriore figura di supporto".

r. c.