Santarcangelo fa parte del Cammino di San Francesco, Assessore saluta i pellegrini L'assessore al turismo Emanuele Zangoli ha salutato i pellegrini in cammino da Rimini a Forlì per celebrare l'ottocentenario di Sant'Antonio. A Santarcangelo è entrata a far parte anche la tappa del cammino di San Francesco. I pellegrini riceveranno il timbro all'Ufficio Iat.