Santarcangelo festival al via: spettacoli anche alla Buzzi

Domani Santarcangelo spalanca le sue porte ad artisti e spettatori da tutto il mondo per la 54esima edizione del Santarcangelo festival. Un susseguirsi di spettacoli e performance di teatro contemporaneo dal 5 al 14 luglio. Piazze, parchi, musei, teatri, scuole e persino le grotte saranno i palchi su cui andranno in scena i 170 spettacoli del ricco programma di questa edizione. "Il festival sostiene e accompagna la città verso la scoperta di spazi pubblici di cui abbiamo bisogno di riappropriarci. E lo fa con una forte vocazione internazionale, sia per quanto riguarda gli artisti sia per il pubblico", sottolinea il sindaco di Santarcangelo Filippo Sacchetti (in foto). Un esempio su tutti: l’ex cementificio della Buzzi Unicem, diventato poco proprietà del Comune, ospiterà lo spettacolo del coreografo brasiliano Bruno Freire. While we are here ("Mentre noi siamo qui"), è lo slogan di questa edizione e indica la riflessione che il festival vuole compiere sul mondo che ci circonda nel preciso istante in cui spettatori e artisti si incontrano sopra e davanti al palco, perché "è innegabile che l’arte abbia una responsabilità politica", dice Giovanni Boccia Artieri, il presidente dell’associazione Santarcangelo dei teatri. Per promuovere riflessioni su temi come la guerra o la sostenibilità, sono stati programmati anche incontri e laboratori gratuiti. Proprio la sostenibilità è un ulteriore filo conduttore del festival. Da anni si lavora per rendere green la manifestazione. Tra le iniziative ecco le ri-ciclette, bici in disuso donate dalla comunità per gli spostamenti dello staff e degli artisti, e poi il sistema di sconti per chi utilizza i mezzi pubblici per raggiungere Santarcangelo.

Torna Imbosco, l’appuntamento del dopofestival: 9 serate in cui deejay italiani e internazionali si alterneranno in consolle nel tendone da circo, da quest’anno di nuovo al parco Cappuccini. "Sarebbe opportuno – osserva il consigliere di Alleanza civica Gabriele Stanchini – limitare il volume dopo una certa ora".

Valentina Ricci