Santarcangelo Festival, cala il sipario Corpo e danza si prendono la scena

La 53esima edizione di Santarcangelo Festival si chiude oggi. Proseguono dunque gli appuntamenti che vedono protagonista il corpo e la danza. Tra questi, alle 21, è attesa la performance della coreografa e danzatrice Ligia Lewis, in scena in un’unica data al Teatro Galli di Rimini. Da questa mattina alle 10 fino alle 14 e dalle 16 alle 24 c’è ’Festival Dear Laila’, il percorso installativo ideato da Basel Zaraa e ospitato negli spazi delle ex carceri di Santarcangelo, fruibile individualmente. Alle 15 invece, alla Scuola elementare Pascucci, si tiene l’ultimo dibatitto del Festival, dal titolo ’Bodies of Liberation’. Coordinato da Geoliane Arab, con Clara Furey, Eva Geatti, Harald Beharie, Ilenia Caleo, Mélissa Guex e Silvia Calderoni. Il programma completo su www.santarcangelofestival.com.