Santarcangelo firma l’intesa con il Titano

Un’intesa che unisce due territori nel segno della sostenibilità, della valorizzazione delle eccellenze locali e di una visione condivisa del futuro. Sono questi gli elementi fondanti delle lettere d’intenti sottoscritte tra il Comune di Santarcangelo e la Segreteria di Stato per il territorio, l’ambiente e l’agricoltura della Repubblica di San Marino, con l’obiettivo di avviare un percorso congiunto di collaborazione istituzionale. Lo scambio ufficiale dei documenti, siglati dal sindaco Filippo Sacchetti e dal segretario di Stato Matteo Ciacci, rappresenta non soltanto un atto formale, ma l’inizio di una strategia operativa orientata alla costruzione di progettualità comuni. Un’iniziativa che punta a "mettere a sistema e valorizzare le tipicità e le eccellenze enogastronomiche, mediante lo scambio di buone pratiche, la condivisione di percorsi affini e il potenziamento del legame tra i due territori". "La firma di queste lettere d’intenti apre la strada a nuove preziose opportunità per il futuro comune – dichiara il sindaco Filippo Sacchetti – e potrà dare vita a progettualità in grado di valorizzare le eccellenze dei due territori in un’ottica di scambio e arricchimento reciproco". Un impegno che, come sottolineato dal primo cittadino, guarda anche al benessere concreto delle comunità locali: "Siamo felici di dare avvio a questa nuova collaborazione dalla quale nasceranno iniziative che, oltre a rafforzare il legame tra i due territori, porteranno benefici a cittadini e imprese dal punto di vista dello sviluppo sostenibile, della tutela ambientale e della promozione dei prodotti locali". Soddisfazione condivisa anche da parte della Repubblica di San Marino. Il segretario di Stato Matteo Ciacci parla di "un percorso concreto di collaborazione con il Comune di Santarcangelo, un territorio a noi vicino con il quale condividiamo sensibilità e valori". Un’alleanza strategica che trova terreno fertile nella visione comune su temi cruciali come la protezione del paesaggio e la promozione delle identità locali. "Lavoreremo insieme – prosegue Ciacci – per valorizzare le eccellenze enogastronomiche, tutelare l’ambiente e sostenere l’agricoltura locale, mettendo a sistema le buone pratiche e rafforzando il legame tra le nostre comunità". Un’intesa, dunque, che si propone di trasformare i confini in ponti, coniugando tradizione e innovazione, tutela e promozione, istituzioni e cittadini.

Aldo Di Tommaso