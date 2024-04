Santarcangelo frantumazioni assume un impiegato

L’azienda Santarcangelo frantumazioni è alla ricerca di un impiegato per l’ufficio amministrazione e contabilità. Le mansioni riguardano l’emissione di bolle e Ddt, gestione completa della fatturazione, registrazione incassi, registrazione e controllo fatture passive, gestione contabilità e adempimenti fiscali periodici, ecc. Si richiedono esperienza di almeno due anni in ruoli fiscali e contabili, diploma in ambito contabile, buona conoscenza pacchetto Office, conoscenza normativa fiscale e procedure contabili, capacità di gestire autonomamente le attività contabili e di adempiere agli obblighi fiscali, precisione e attenzione ai dettagli, capacità di pianificazione e di lavorare in team; patente B e auto propria. Si propone un contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. L’orario di lavoro sarà a tempo pieno spezzato. L’annuncio è rivolto ad ambosessi. Per consultare tutti i dettagli e per candidarsi occorre collegarsi su ‘Lavoro per te’.