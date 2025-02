Santarcangelo, furto all’ospedale: 28enne in manette

Nella notte tra giovedì e venerdì, intorno alle 3, i carabinieri della stazione di Santarcangelo hanno arrestato un cittadino italiano di 28 anni. La segnalazione di un uomo travisato che stava cercando di forzare le inferriate del bar dell’ospedale Franchini è giunta al 112, spingendo immediatamente i militari a intervenire. Arrivati sul posto, hanno sorpreso il ladro mentre, dopo aver rotto l’inferriata, stava tentando di forzare la cassa automatica, riuscendo ad appropriarsi dell’incasso. Alla vista dei carabinieri, l’uomo ha tentato una fuga a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato dopo un breve inseguimento. Il 28enne è stato trovato in possesso degli attrezzi utilizzati per il furto e del denaro rubato. Arrestato, è stato trasferito in attesa di rito direttissimo nelle camere di sicurezza della stazione di Santarcangelo.