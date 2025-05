Santarcangelo, gli alunni delle elementari premiati ’Campioni di benessere’

I bambini premiati come ’Campioni di benessere’. Si terrà martedì al parco Campo della Fiera la premiazione del progetto che promuove stili di vita salutari e ha coinvolto gli alunni delle elementari del primo circolo didattico di Santarcangelo. Verrà dato un riconoscimento a tutte le classi per l’impegno e la costanza che hanno dimostrato durante l’anno scolastico. Promosso da primo circolo didattico per il secondo anno di fila, il progetto ha visto partecipare alle attività 24 classi delle scuole elementari Pascucci, Ricci (San Vito), Della Pasqua (San Bartolo), per un totale di 505 alunni. Che si sono ’sfidati’ su vari obiettivi: andare a scuola a piedi e in bici (quando possibile); fare merende a base di frutta, yogurt, cereali; tenere pulire le aule e il cortile; fare la raccolta differenziata dei rifiuti; svolgere attività motorie durante la ricreazione.