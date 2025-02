Santarcangelo, guasto alle fogne. Allagamenti in garage e cantine

Alcuni garage e cantine allagati in via Silvio Sancisi (foto) a Santarcangelo, a causa della rottura della rete fognaria. L’incidente è stato causato da uno scarico intasato. La rete, che in quel tratto è molto vecchia, non ha retto. Oggi partirà il cantiere di Hera per sistemare la conduttura. Quel tratto di rete fognaria, oltre a essere molto vecchio, non è censito, pertanto operai e tecnici dovranno prima scavare per rendersi conto del tracciato, per poi sostituire la conduttura con una nuova nuova e rifare gli allacci. I lavori, sulla carta, dureranno almeno due settimane. Durante il cantiere saranno vietate circolazione e sosta in via Sancisi, nel tratto dall’incrocio con via Piave a quello con via IX Febbraio. Via Piave sarà percorribile a senso unico alternato e da qui sarà possibile solo la svolta a sinistra in via Togliatti, mentre chi arriva da via XXIV Maggio dovrà proseguire su via Piave oppure svoltare a destra in via Togliatti. La rivoluzione della viabilità, dettata dall’urgenza dei lavori, provocherà non pochi problemi al traffico in centro.