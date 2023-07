Santarcangelo ha trovato la sua America

È la Santarcangelo d’America. Perché lì a Portsmouth, cittadina di 20mila abitanti nello stato del New Hampshire, tante famiglie sono di origini santarcangiolesi. Dal 2019 Santarcangelo e Portsmouth sono ’Città sorelle’ e ora in occasione dei festeggiamenti per i 400 anni dalla fondazione della cittadina statunitense si lavora a uno scambio culturale per i ragazzi. Nei giorni scorsi la sindaca Alice Parma e gli assessori Emanuele Zangoli e Angela Garattoni hanno incontrato a Santarcangelo Joseph Marquette, professore di latino di Portsmouth e membro del comitato di docenti che organizza (insieme ad altri), le iniziative per i 400 anni della città. Lo scambio culturale avverrà tra fine ottobre e inizio novembre: alcuni ragazzi dell’istituto ’Rino Molari’ visiteranno l’high school di Portsmouth e viceversa.