Santarcangelo, i parcheggi si tingono di rosa per donne incinte e genitori di bimbi piccoli

Sedici nuovi stalli dedicati esclusivamente alla sosta di donne incinte e genitori con bimbi fino ai due anni. Sono quelli riservati dalla giunta di Santarcangelo. Gli stalli saranno dedicati e esclusivi: in totale i posti rosa a Santarcangelo salgono a 24. "Un provvedimento a sostegno alla genitorialità per lo sviluppo dell’accessibilità di spazi e servizi, un modo per sensibilizzare i cittadini alle esigenze dei soggetti più fragili – dice l’assessore alla Mobilità, Pamela Fussi - La misura si inserisce all’interno di quadro di interventi che comprende il graduale abbattimento delle barriere architettoniche e la realizzazione di aree gioco inclusive". Potranno richiedere il permesso – se residenti a Santarcangelo – donne incinte, allegando alla richiesta un certificato medico e copia della patente di guida, e genitori di bambini fino a 2 anni, allegando copia della patente. Il permesso rosa è personale e non potrà essere ceduto o riprodotto. Un nuovo contrassegno potrà essere richiesto in caso di smarrimento o furto e per deterioramento. La durata negli stalli è di 3 ore. Il permesso potrà essere richiesto allo sportello o online. Gli stalli saranno vicini a ambulatori pediatrici, supermercati, farmacie e scuole. E’ in corso il rifacimento della segnaletica orizzontale.