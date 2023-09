Santarcangelo Il negozio di Roberto Ferrini nell’albo delle botteghe storiche

È di Roberto Ferrini la terza bottega storica di Santarcangelo: ieri mattina si è svolta la cerimonia di consegna della targa, che certifica ufficialmente l’iscrizione dell’attività nell’albo regionale alla presenza della sindaca Alice Parma, dell’assessora alle attività economiche Angela Garattoni e dell’assessore alla pianificazione urbanistica Filippo Sacchetti. Il negozio di articoli per la casa si trova in via Matteotti ed è stato aperto il 30 maggio 1969. Conserva l’arredamento in legno e vetro di quel periodo. Sono ancora conservati in forma originale i pavimenti, i telai in alluminio delle vetrine esterne, le porte con le scritte ‘Ferrini Roberto’. "Il riconoscimento della terza bottega storica a Roberto Ferrini – dichiara la sindaca Alice Parma – rimarca la presenza di attività economiche storiche, radicate nell’identità cittadina e del centro commerciale naturale, e la loro capacità di rinnovarsi costantemente".