Santarcangelo in campo contro la violenza sulle donne

Santarcangelo per le donne. In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, saranno numerosi gli eventi con la rassegna Votes for women!. Si parte il 16 novembre al Supercinema con Una stanza tutta per sé, l’incontro – a cura del Soroptimist – con gli studenti del ’Molari’. Il 20 al Supercinema la proiezione del film Il popolo delle donne. Tra i vari appuntamenti da segnalare poi l’evento Non voltarti, il 25 novembre in piazza Ganganelli, organizzato dal coordinamento donne di Anpi Santarcangelo.