Santarcangelo in festa con ’Balconi fioriti’. Traffico rivoluzionato in centro: occhio ai divieti

Oggi Santarcangelo tornerà a tingersi di rosa per il passaggio del Giro d’Italia. E domani e domenica la città si animerà con la nuova edizione di Balconi fioriti. Il passaggio della carovana rosa oggi sulla via Emilia provocherà forti disagi alla circolazione, dato che i corridori passeranno dalla via Emilia. Il Comune ha deciso che alcune scuole chiuderanno alle 12. Il mercato invece si farà regolarmente. Per quanto riguarda Balconi fioriti, da oggi pomeriggio chiuse piazza Marini, le vie Matteotti, Molari e Saffi e un tratto di via Andrea Costa (tra le vie Felici e Montevecchi. Sosta e circolazione vietate anche lungo le vie Don Minzoni, Cavour, Verdi, Ludovico Marini, Battisti e Felici dalle 6 di domani fino a lunedì mattina. Tutte le informazioni sulla viabilità sono disponibili sul sito web del Comune di Santarcangelo.